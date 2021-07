Moss e Gorn hanno totalizzato vendite per oltre 1 milione di copie – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 17 luglio 2021)sono gli ultimi due titoli in realtà virtuale ad aver superato il traguardo deldivendute, incassando rispettivamente 22,5 e 12 milioni di dollari..sono gli ultimi due titoli in realtà virtuale ad aver superato il traguardo deldivendute: un risultato non banale, considerando il fatto che i visori VR non godono di una base installata enorme. Come avrete probabilmente letto nella nostra recensione di, il gioco per PlayStation VR sviluppato da Polyarc sfrutta davvero in maniera ...