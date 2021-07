Miguel Diaz - Canel: 'Il governo non reprime il popolo cubano, tante menzogne sulle proteste' (Di sabato 17 luglio 2021) I media internazionali hanno sentito solo le sirene dei cubani della Florida, ossia uno zoccolo duro della destra repubblicana degli Stati Uniti. Ma come stanno davvero le cose? Quello cubano è un "... Leggi su globalist (Di sabato 17 luglio 2021) I media internazionali hanno sentito solo le sirene dei cubani della Florida, ossia uno zoccolo duro della destra repubblicana degli Stati Uniti. Ma come stanno davvero le cose? Quelloè un "...

Advertising

FabrizioDiBona : RT @marx_xxi: “La #Habana #Cuba: Più di 100 mila cubani si sono riuniti in questo momento (ieri - ndt) per sostenere la Rivoluzione cubana,… - robertozamboni7 : RT @marx_xxi: “La #Habana #Cuba: Più di 100 mila cubani si sono riuniti in questo momento (ieri - ndt) per sostenere la Rivoluzione cubana,… - lis_cuba : RT @marx_xxi: “La #Habana #Cuba: Più di 100 mila cubani si sono riuniti in questo momento (ieri - ndt) per sostenere la Rivoluzione cubana,… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Cuba: manifestazione con Castro e Díaz-Canel a L'Avana Il Presidente Miguel… - danilo_coppola : RT @marx_xxi: “La #Habana #Cuba: Più di 100 mila cubani si sono riuniti in questo momento (ieri - ndt) per sostenere la Rivoluzione cubana,… -