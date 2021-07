Maria De Filippi, il retroscena sul figlio Gabriele Costanzo: “Si è lasciato, è un po’ tirchio” (Di sabato 17 luglio 2021) Maria De Filippi parla di lavoro e di suo figlio Recentemente Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista al periodico Oggi nella quale oltre a parlare delle novità della prossima stagione televisiva, ha svelato qualcosa sulla sua vita privata. A tal proposito , la moglie di Maurizio Costanzo ha reso noti alcuni retroscena che L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 17 luglio 2021)Deparla di lavoro e di suoRecentementeDeha riuna lunga intervista al periodico Oggi nella quale oltre a parlare delle novità della prossima stagione televisiva, ha svelato qualcosa sulla sua vita privata. A tal proposito , la moglie di Maurizioha reso noti alcuniche L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Maria De Filippi quell’incidente del passato: ne porta il segno - #Maria #Filippi #quell’incidente - missbuonanotte : enzo paolo turchi + boris johnson = maria de filippi - davided81 : Il figlio di Maria De Filippi è tornato single ora fatemi capire chi è quella matta che ha rinunciato ad avere Maria e Maurizio come suoceri - CarloBolognesi1 : @Paolor_it @pietroraffa Nella vita delle persone scava Barbara d'Urso o Maria de Filippi per fare le trasmissioni e… - zazoomblog : Maria De Filippi non risparmia il figlio Gabriele: “È tirchio” - #Maria #Filippi #risparmia #figlio -