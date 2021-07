Lecce, 69enne ucciso mentre preleva dal bancomat (Di sabato 17 luglio 2021) ucciso mentre prelevava al bancomat. La vittima è Giovanni Caramuscio, 69enne pensionato, ex direttore di banca. L'omicidio è avvenuto ieri sera a Lequile, in provincia di Lecce davanti alla filiale ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 luglio 2021)va al. La vittima è Giovanni Caramuscio,pensionato, ex direttore di banca. L'omicidio è avvenuto ieri sera a Lequile, in provincia didavanti alla filiale ...

