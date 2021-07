L’alluvione in Germania: la situazione, oggi (Di sabato 17 luglio 2021) La situazione in Germania, Belgio e Olanda, dopo il maltempo degli scorsi giorni: il bilancio dei morti solo in Germania sale a 133, e 1.300 sono i dispersi Leggi su corriere (Di sabato 17 luglio 2021) Lain, Belgio e Olanda, dopo il maltempo degli scorsi giorni: il bilancio dei morti solo insale a 133, e 1.300 sono i dispersi

Advertising

PaolaTavernaM5S : Quanto sta accadendo in Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo lascia senza parole. “L’alluvione del secolo” sta pr… - lapoelkann_ : In queste ore una forte alluvione ha messo in ginocchio la Germania. Vorrei esprimere la vicinanza e la solidarietà… - TeresaBellanova : La mia vicinanza al popolo tedesco per la terribile alluvione che ha colpito la Germania e il centro Europa, provoc… - alaterno : RT @P_M_1960: 'Alluvione del secolo' in Germania: oltre 100 morti e 1.300 dispersi. In Belgio sono 23 le vittime. L'uomo ha maltrattato la… - VittorioPalumbo : RT @aka_Gb: CLIMATE CHANGE: Maltempo Germania: salgono a 107 le vittime, oltre 1.300 i dispersi. L’alluvione ha colpito in particolare la… -