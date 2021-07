In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Luglio: “No all’impunità”. Conte sfida Draghi (Di domenica 18 luglio 2021) Cinque Stelle “Niente impunità”: Conte “rinnega” l’ultimo M5S Il nuovo statuto di Paola Zanca I veri anti-italiani/2 di Marco Travaglio 18maggio. L’Italia esce dal lockdown. La Merkel cede sugli Eurobond e con Macron propone alla Commissione un Recovery di 500 miliardi a fondo perduto. Restano da convincere i frugali del Nord. 20 maggio. Renzi, Salvini e i giornaloni continuano a combattere il governo che si batte in Europa: due mozioni di sfiducia a Bonafede (poi Le vittime Effetto Cartabia: quattro processi-simbolo Comitati. Le reazioni di a cura di Marco Grasso Il dossier Bilanci dei partiti, i conti sprofondano Senza più fondi pubblici. Donazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Cinque Stelle “Niente impunità”:“rinnega” l’ultimo M5S Il nuovo statuto di Paola Zanca I veri anti-italiani/2 di Marco Travaglio 18maggio. L’Italia esce dal lockdown. La Merkel cede sugli Eurobond e con Macron propone alla Commissione un Recovery di 500 miliardi a fondo perduto. Restano da convincere i frugali del Nord. 20 maggio. Renzi, Salvini e i giornaloni continuano a combattere il governo che si batte in Europa: due mozioni di sfiducia a Bonafede (poi Le vittime Effetto Cartabia: quattro processi-simbolo Comitati. Le reazioni di a cura di Marco Grasso Il dossier Bilanci dei partiti, i conti sprofondano Senza più fondi pubblici. Donazioni ...

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Con la “riforma”, tutti impuniti. Il pm Zucca: 'Quella fu tortura e non dovrebbe prescriversi mai.… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Luglio: Con la Cartabia zero condannati per il G8. Genova, 20 anni fa - fattoquotidiano : Il salvaladri-bis. Processi nulli con la “messa in prova” per condanne anche gravissime. Palermo, la corte d’appell… - okwlor : RT @ToniSonia: Lazio, turismo sul litorale rovinato dai rifiuti. I sindaci: “La Regione non ci dà gli impianti” Da ieri 56 comuni a sud di… - _lubeck : RT @fattoquotidiano: IN EDICOLA OGGI Con la “riforma”, tutti impuniti. Il pm Zucca: 'Quella fu tortura e non dovrebbe prescriversi mai. Inv… -