Illusoria purezza Intervista a Lawrence Osborne

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 luglio 2021) Una festa iper-chic nel bel mezzo del niente, ospiti del jet-set internazionale che arrivano in elicottero, fuochi d’artificio, palme finte, cibi sontuosi, vassoi di polveri bianche offerte con lascivia, un fotografo di costume del New York Times lì apposta per raccontare e consacrare il tutto per i posteri, come Orson Welles invitato dallo Scià a Persepoli. Una agiata coppia britannica che, raggiungendo la festa, investe per errore – uccidendolo – un giovane del posto, intento a vendere fossili sul ciglio della strada. I due che caricano il corpo sulla loro macchina come selvaggina investita, portandoselo con loro. E’ così che tutto ha inizio. Perdendosi Nella polvere è il romanzo dello ...