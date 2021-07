“Ho perso 7 milioni”: la drammatica esperienza con le criptovalute della rap star (Di sabato 17 luglio 2021) KSI è un po’ tutto: rapper, Youtuber, boxer professionista occasionalmente, eppure non è un avveduto giocatore finanziario. Pare infatti che dopo un anno di investimenti il giovane sia arrivato a perdere ben 7 milioni di dollari in criptovalute per non essere riuscito a incassare la somma. Ecco i suoi consigli. Le montagne russe delle criptovalute Le montagne russe più impervie e più ‘pericolose’ sono decisamente quelle degli investimenti finanziari, soprattutto oggi ai tempi delle criptovalute e dei tweet che possono far precipitare o schizzare alle stelle una moneta in un solo nanosecondo. Lo sa bene KSI ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 17 luglio 2021) KSI è un po’ tutto: rapper, Youtuber, boxer professionista occasionalmente, eppure non è un avveduto giocatore finanziario. Pare infatti che dopo un anno di investimenti il giovane sia arrivato a perdere ben 7di dollari inper non essere riuscito a incassare la somma. Ecco i suoi consigli. Le montagne russe delleLe montagne russe più impervie e più ‘pericolose’ sono decisamente quelle degli investimenti finanziari, soprattutto oggi ai tempi dellee dei tweet che possono far precipitare o schizzare alle stelle una moneta in un solo nanosecondo. Lo sa bene KSI ...

Advertising

gabriel1919__ : RT @RaffaLeleN: -70 milioni investiti per avere la stessa rosa dell’anno scorso. -perso Donnarumma 0 -perso calhanoglu a 0 -12 milioni a 2… - RaffaLeleN : -70 milioni investiti per avere la stessa rosa dell’anno scorso. -perso Donnarumma 0 -perso calhanoglu a 0 -12 mil… - emanuel8__ : RT @nuvolanza: @sabrivitadastar @MarcoCH0 Poi dicono che siano interessati a colpi da 40..50 milioni.. ma stanno lì in realtà a risparmiare… - marco10579 : @MarsellaLuca Ti sei perso un dettaglio non trascurabile: siamo da quasi due anni nel mezzo di una pandemia che ha… - CampiMinati : Il Real ha perso Varane e Ramos. A sto punto offriranno 100 milioni per De Ligt. Noi diciamo di sì ma sul contratto… -

Ultime Notizie dalla rete : perso milioni Conte fa muro su reddito di cittadinanza e giustizia: "Non lasceremo che vengano cancellati" Il Movimento dovrà essere compatto per confermare la fiducia dei 10 milioni di elettori che ci hanno votato, per riconquistare anche la loro fiducia e di tanti altri che hanno perso la speranza di ...

M5s, Conte presenta nuovo Statuto: "Ripartiamo con slancio" Il Movimento dovrà essere compatto per confermare la fiducia dei 10 milioni di elettori che ci hanno votato, per riconquistare anche la loro fiducia e di tanti altri che hanno perso la speranza di ...

Il comune di Milano ha perso 177 milioni di euro MilanoToday.it ATP Bastad: la finale sarà Coria-Ruud Prima finale per l'argentino, venti anni dopo il primo titolo di suo fratello Guillermo. Per il norvegese invece sarà la quarta (2-2 il bilancio) ...

Conte fa muro su reddito di cittadinanza e giustizia: «Non lasceremo che vengano cancellati» «Abbiamo realizzato gran parte delle riforme promesse e che oggi non possiamo lasciare che vengano cancellate. E’ una questione di rispetto della ...

Il Movimento dovrà essere compatto per confermare la fiducia dei 10di elettori che ci hanno votato, per riconquistare anche la loro fiducia e di tanti altri che hannola speranza di ...Il Movimento dovrà essere compatto per confermare la fiducia dei 10di elettori che ci hanno votato, per riconquistare anche la loro fiducia e di tanti altri che hannola speranza di ...Prima finale per l'argentino, venti anni dopo il primo titolo di suo fratello Guillermo. Per il norvegese invece sarà la quarta (2-2 il bilancio) ...«Abbiamo realizzato gran parte delle riforme promesse e che oggi non possiamo lasciare che vengano cancellate. E’ una questione di rispetto della ...