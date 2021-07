Focolaio Covid a Pantelleria: 26 casi dopo una festa privata (Di sabato 17 luglio 2021) Allarme Covid a Pantelleria : nell'isola del Trapanese è stato scoperto un Focolaio con 26 casi al momento, di cui 9 da confermare con il tampone molecolare. Si tratta soprattutto di giovani , e quasi ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Allarme: nell'isola del Trapanese è stato scoperto uncon 26al momento, di cui 9 da confermare con il tampone molecolare. Si tratta soprattutto di giovani , e quasi ...

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid Covid Sicilia, focolaio con 26 contagi a Pantelleria Il focolaio spaventa. "Speriamo di essere riusciti ad arginarlo - dice il primo cittadino - , se i ... Al momento l'unica arma contro il Covid è il vaccino, invito chi ancora non lo ha fatto a valutare ...

