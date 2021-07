Advertising

InMeteo : Ancona: grossa tromba marina si abbatte sulla spiaggia di Falconara, ci sono danni - Maria33759436 : Tromba d’aria, ombrelloni spezzati e lettini sui binari - RadioTadino : RT @ilmeteoit: #Meteo #Cronaca #DIRETTA: #MARCHE, #Improvvisa #TROMBA #MARINA #TRAVOLGE il #LUNGOMARE di #FALCONARA, ci sono #DANNI. #VIDEO… -

Ultime Notizie dalla rete : Falconara tromba

d'aria devasta il litorale: lettini distrutti. L'urlo del bimbo: 'È davanti a noi'd'aria aIl maltempo, annunciato dalle previsioni, si è abbattuto sulle Marche . Forti piogge e vento su tutta la regione in particolare lungo la costa. Colpita soprattutto,...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Tromba d'aria a Falconara, paura sul litorale di Ancona. Il vento spazza via ombrelloni e lettini degli stabilimenti balneari ...