F1 | Charles Leclerc | “Passo buono Domani il podio? Tutto è possibile | se facciamo una buona partenza…”

(Di sabato 17 luglio 2021)ha conquistato un buon quarto posto nella Sprint Qualifying del GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Il pilota della Ferrari ha conservato la posizione ottenuta nelle qualifiche di ieri, disputando unagara veloce (100 km, prima volta nella storia per la Formula Uno) e terminando alle spalle dei tre favoriti della vigilia ovvero Max Verstappen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas. Il monegasco scatterà così dalla quarta piazzola nella gara di, il Gran Premio vero e proprio sulla distanza dei 300 km. Il giovane del Principato potrebbe ...

Charles_Leclerc : Bella giornata oggi. Onorato di ricevere il trofeo Bandini oggi a Maranello. Adesso concentrato al 200% su silver… - vibezwithiaia : RT @deadlinex: Pensi di potere battere quelli davanti? Charles Leclerc e la prossemica ?? #BritishGP - avrxtcpx : RT @Marya588: CHARLES LECLERC IN SECONDA FILA PERCHÈ A CASA LORO ERA TROPPO CORTO - MartinaC1203 : RT @givemelove_24: ++++ Ultima Notizia +++++ Il PSG su Charles Leclerc - FabrizioLunardi : @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 @Charles_Leclerc È deprimente sapere che uno che fabbrica lattine sia più veloce -

Alle sue spalle si è piazzato campione del mondo Lewis Hamilton, terzo Valtteri Bottas, quarto un ottimoche con la sua Ferrari partirà della seconda fila . Male invece l'altra rossa ..., voto 8: chiude la Sprint Race con meno di 4 di distacco da Bottas, il che è un grande risultato per questa Ferrari, e soprattutto con un bel vantaggio sulle McLaren. La Rossa dà ...Charles Leclerc ha confermato la quarta posizione dalla quale aveva preso il via nella Sprint Qualifying da 100 km – 17 giri del circuito di Silverstone – che ha definito la griglia di partenza del ...Completa il podio l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, che mantiene la propria posizione davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, domani in seconda fila. Seguono le due McLaren di Lando Norris e ...