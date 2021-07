Diamaro | esercitazione in ‘stile’ Sarri | difesa sotto pressione

Leggi su napolipiu

(Di sabato 17 luglio 2021) Il Napoli lavora a Dimaro per preparare la stagione 2021/22. Gli azzurri hanno un nuovo tecnico: Luciano Spalletti, ma tra i collaboratori c’è un ex fedelissimo di: Francesco Calzona. Nel triennio dial Napoli, Calzona era il suo vice ed ora è ritornato nello staff partenopeo. In questi giorni di preparazione a Dimaro l’allenatore sta mettendo in atto degli allenamenti in stile, con quella attenzione maniacale alla linea difensiva, all’aggressione del portatore di palla, con recupero immediato del pallone. Una fase di pressing asfissiante quella delnapoletano che aveva fatto emozionare i tifosi ...