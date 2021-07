Davigo | il grande inquisitore ora è indagato Verbali e loggia segreta | grave sospetto | caso Amara | la slavina delle toghe è iniziata

(Di sabato 17 luglio 2021) L'ex pm di Mani Pulite Piercamilloa Brescia per rivelazione di segreto d'ufficio. È il primo atto ufficiale nell'inchiesta suldeidi Piero: a rivelarlo sul Corriere della Sera è Luigi Ferrarella. Nell'aprile 2020, quandoera ancora consigliere del Csm, il magistrato aveva ricevuto dal collega milanese Paolo Storari isegreti resi in Procura a Milano da, ex avvocato di Eni, allo stesso Storari e al procuratore aggiunto Laura Pedio. In quelle carte,parlava di una associazione ...

Advertising

Savonar16069092 : @fattoquotidiano Se il fatto , bonafede, davigo ed una certa minoranza di magistrati sono contro questa riforma ho… - bladistic : Il più grande magistrato vivente #Gratteri, il Magistrato di mani pulite #Davigo, Anm e quasi tutta la magistratura… - Sandor_Petini : @Barracciu Grande Francesca! Il prossimo sarà Davigo, prego RTW! - AlatiGiulio : Giuseppi ricatta gli scemi amici tuoi! Pensavi di trattare con Enrico zucca vuota? Al governo c’è un Grande del Mon… - baiasilente : RT @OGiannino: Ho aspettato qualche direttore di grande testata scrivesse segretaria di Davigo addetta a inoltro anonimo di materiale istru… -

Ultime Notizie dalla rete : Davigo grande

Il Fatto Quotidiano

...l'Europeo ma per averci tolto dalle scatole il presunto avvocato del popolo e misterFratello . E invece no, per Travaglio è tutto il contrario. "Schiforma" e "salvaladri"? Travaglio e, ......Piercamilloin televisione e avete capito che razza di illusione ci hanno procurato i padroni del vapore. "Una parte esigua di tutto il popolo " diceva con chiarezza non curiale il...GIUSTIZIA, PURE LA “LIBERTÀ” DELLA MESSA ALLA PROVA. Non solo l’improcedibilità (definita da Piercamillo Davigo “amnistia mascherata”) che scatta dopo due anni in appello e minaccia di vanificare i pr ...CHIANCIANO TERME. Due lombarde ed una veneta le nuove campionesse italiane del ciclismo giovanile. È questo il verdetto dei Campionati Giovanili (allieve ed esordienti) svoltisi a Chianciano Terme. L’ ...