Davide Bristot, morto a 18 anni: l'indagine ordinata da Luca Zaia, quel dubbio su Pfizer (Di sabato 17 luglio 2021) Una morte inspiegabile, sulla quale la regione Veneto vuole fare chiarezza. Si parla di Davide Bristot, il ragazzo di Sedico morto a 18 anni nella notte tra martedì e mercoledì, dopo essere stato visitato al pronto soccorso, dove però gli avevano detto che non c'era nulla che non andasse. Il governatore Luca Zaia ha incaricato l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, di attivare un servizio ispettivo regionale "che avrà il compito di effettuare una verifica sulle modalità di assistenza ricevute dal ragazzo al pronto soccorso del nosocomio bellunese". Si cerca insomma di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Una morte inspiegabile, sulla quale la regione Veneto vuole fare chiarezza. Si parla di, il ragazzo di Sedicoa 18nella notte tra martedì e mercoledì, dopo essere stato visitato al pronto soccorso, dove però gli avevano detto che non c'era nulla che non andasse. Il governatoreha incaricato l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, di attivare un servizio ispettivo regionale "che avrà il compito di effettuare una verifica sulle modalità di assistenza ricevute dal ragazzo al pronto soccorso del nosocomio bellunese". Si cerca insomma di ...

TruIeeIy : 'Non c'entra' ?? Davide Bristot morto a 18 anni, ispettori in ospedale e un medico indagato. Aveva fatto Pfizer, il… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Davide Bristot morto a 18 anni, ispettori in ospedale e un medico indagato. Aveva fatto Pfizer, il papà: «Non c'entra»… - ilmessaggeroit : Davide Bristot morto a 18 anni, ispettori in ospedale e un medico indagato. Aveva fatto Pfizer, il papà: «Non c'ent… - auleia1 : RT @Debora98398253: 18 anni vaccinato il 17 giugno, mal di testa si reca al pronto soccorso, viene dimesso e muore il 14 luglio. Solo il g… -