Covid | Renzi | ' non è finito ma vaccini funzionano'

(Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Ilnon èma è profondamente diverso rispetto a prima. Il numero dei contagiati crescerà moltissimo, è la variante Delta che contagia di più. Però la buona notizia è che è la situazione è ben diversa, basta guardare al Regno Unito. Il vaccino funziona. Permette di evitare la ospedalizzazione, la terapia intensiva e il decesso. Non vi stupite quindi se fra i giovani cresceranno i contagi, che dopo un anno e mezzo è normale che escano, non possiamo mettere loro guinzaglio. Il giudizio deve essere basato su ospedalizzati, terapie intensive e decessi". Così Matteopresentando il suo libro ...

Il primo: secondo il governatore la recrudescenza delnon deve angosciare; per stessa ... a un soffio dal segretario dem Enrico Letta e sopra leader nazionali, come Beppe Grillo e Matteo, ......il compito di esaminare le eventuali responsabilità relative allo scoppio della pandemia die ... Il partito di Matteo, con un emendamento presentato da Lisa Noja, avrebbe voluto che la ...Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Il Covid non è finito ma è profondamente diverso rispetto a prima. Il numero dei contagiati crescerà moltissimo, è la variante Delta che contagia di più. Però la buona not ...L'emendamento Salva Speranza votato da Pd, M5s e Leu tutela l'operato del ministro della Salute: la Commissione d'inchiesta del Parlamento si occuperà soltanto di indagare sul periodo antecedente al 3 ...