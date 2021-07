Chi torna, chi (non) esce, chi aspetta: Juve, la partita del quarto difensore è aperta (Di sabato 17 luglio 2021) Prove di convivenza già in corso, valutazioni e incastri presto daranno forma al nuovo reparto difensivo della Juventus, che in quella zona di campo ha da sfoltire e non da completare come in altri ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 luglio 2021) Prove di convivenza già in corso, valutazioni e incastri presto daranno forma al nuovo reparto difensivo dellantus, che in quella zona di campo ha da sfoltire e non da completare come in altri ...

