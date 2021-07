Caso Davigo, parla il legale dell’ex consigliere del Csm: «È una stupidaggine» (Di domenica 18 luglio 2021) Il legale dell’ex consigliere: «Una stupidaggine indagarlo per rivelazione di segreto d’ufficio. Davigo è l’uomo più limpido d’Europa. Non c’è neanche una nube nel pensiero di Davigo» Leggi su corriere (Di domenica 18 luglio 2021) Il: «Unaindagarlo per rivelazione di segreto d’ufficio.è l’uomo più limpido d’Europa. Non c’è neanche una nube nel pensiero di

Advertising

VittorioSgarbi : Piercamillo Davigo indagato a Brescia per rivelazione del segreto d'ufficio sul caso Eni. Un tale qualche tempo fa… - ilriformista : Il 'dottor Sottile' aveva ricevuto i verbali sulla presunta associazione segreta dal pm Storari e ne aveva riferito… - Affaritaliani : Davigo indagato per rivelazione segreto d'ufficio sul caso verbali di Amara - zxuz53 : RT @VittorioSgarbi: Piercamillo Davigo indagato a Brescia per rivelazione del segreto d'ufficio sul caso Eni. Un tale qualche tempo fa ebbe… - AnnaP1953 : RT @VittorioSgarbi: Piercamillo Davigo indagato a Brescia per rivelazione del segreto d'ufficio sul caso Eni. Un tale qualche tempo fa ebbe… -