Brave and Beautiful anticipazioni dal 19 al 23 luglio 2021 | i sospetti di Suhan su Cesur

(Di sabato 17 luglio 2021) Trac’è una forte attrazione, ma nelle puntate diandche saranno trasmesse da lunedì 19 a venerdì 23, vediamo la figlia di Tahsin avere dei dubbi su di lui e sul conto di Rifat, così decide di vederci chiaro su entrambi. Intanto proseguono i preparativi per il matrimonio di Sirin e Kemal, mentre arriva a sorpresa la madre di. Gli episodi vanno in onda alle ore 14:45 su Canale 5 e su Mediaset Play in diretta streaming. Tutto sulle puntate dianddal 19 al 23 ...

Advertising

PTurche : RT @redazionetvsoap: #BraveAndBeautiful #Anticipazioni Rischierà la vita! - LoeraYarazet : RT @redazionetvsoap: Conosciamo meglio la protagonista femminile di #BraveAndBeautiful - tamaralaucho : RT @redazionetvsoap: Conosciamo meglio la protagonista femminile di #BraveAndBeautiful - emma15140291 : RT @redazionetvsoap: Conosciamo meglio la protagonista femminile di #BraveAndBeautiful - BuyukustunnTuba : RT @redazionetvsoap: #BraveAndBeautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #16luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Brave and

... ma difficoltà a trovare donne preparate sul digitale perché esistono stereotipi secondo cui non siamonelle materie Stem. Facciamo in modo che la transizione green ci fornisca gli strumenti ...Pericolo di morte in arrivo per Cesur Alemdarolu (Kvanç Tatltu) nelle prossime puntate italiane diBeautiful ma, inaspettatamente, non sarà il 'nemico' Tahsin Korluda (Tamer Levent) il responsabile. L'uomo cadrà infatti tra le grinfie di Bülent Aydnba (Serkan Altunorak), Cahide Korluda (...Nella seconda metà del XIII secolo, la Scozia è scossa dalle contese dei nobili locali, che vogliono salire di diritto sul trono, lasciato senza un legittimo erede. Approfittando del clima di tensione ...Il leader della Lega, intervenendo a un gazebo sul referendum sulla giustizia a Desenzano, ha attaccato il rapper sulla questione della teoria gender: “secondo me questo signore ha bisogno di un ...