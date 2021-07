(Di sabato 17 luglio 2021) Il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo, è furibondo. La richiesta di unad’inchiesta parlamentare che FdI ha presentato alla Camera è stata stravolta da una serie di emendamenti mirati proprio a negare il motivo per cui il partito di Giorgia Meloni l’ha presentata: fare chiarezza sugli eventi e sulle responsabilità della gestione sanitaria della pandemia. Così, in undenuncia postato sulla pagina Facebbok, il battagliero esponente di FdI rileva e sottolinea ladell’operazione emendamenti presentati ad hoc e all’ultimo momento. E dichiara: «Si sta verificando un fatto molto grave che si ...

Advertising

PAOLAGOSTINI : RT @SecolodItalia1: Bignami furioso: la commissione sul Covid ridotta a una farsa per coprire Conte e Speranza (video) - SecolodItalia1 : Bignami furioso: la commissione sul Covid ridotta a una farsa per coprire Conte e Speranza (video)… -

Ultime Notizie dalla rete : Bignami furioso

Secolo d'Italia

L'Orlandosfida il commissario dei Fratelli d'Italia: 'Resto in Amiu, deluso da' 26 aprile 2021 Fratelli d'Italia è in subbuglio, il vento che soffia è da resa dei conti: c'è chi lascia il ...... 'Non riconoscendomi nel ruolo sterile di passivo attore di una sceneggiata male interpretata dal commissario, mi sono dimesso sì, ma da Fratelli di Italia'. Orlando, come anticipato da ...