Ascolti tv venerdì 16 luglio | Top Dieci | Red Joan | Masantonio Sezione scomparsi

(Di sabato 17 luglio 2021)TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,162021? Su Rai 1 è andata in onda una puntata di Top. Su Canale 5. Su Rai 2 il film Ambigua ossessione. Su Italia 1 la serie Chicago PD. Su Rete 4 Quarto grado. Ma chi ha totalizzato i maggioritv162021? Di seguito tutti i dati.tv 162021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In ...

Advertising

CorneliaHale94 : È passato un anno dalla messa in onda della 2a stagione di #TheResident su Rai1. La serie venne sospesa per bassi a… - MARICAVICCHIOLO : RT @tweetnewsit: I dati d'ascolto di venerdì 9 luglio 2021: l'ultimo saluto a #RaffaellaCarrà supera i tre milioni di spettatori tra #Rai e… - tweetnewsit : I dati d'ascolto di venerdì 9 luglio 2021: l'ultimo saluto a #RaffaellaCarrà supera i tre milioni di spettatori tra… - simo_brg : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv di venerdì #9luglio ? - infoitcultura : Ascolti tv venerdì 9 luglio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti venerdì

RAI - Radiotelevisione Italiana

Come ognieccoci alle prese con il celebre appuntamento dell'Oroscopo Meridionale: una versione ... ma sarà facilmente risolto seun esperto. Non esitare a investire denaro se necessario....ha mai raccolto gliche meritava e che, forse, avrebbe portato a casa in un altro periodo. L'arcano è destinato a rimanere tale ma Masantonio Sezione Scomparsi torna in onda oggi e...