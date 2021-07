Addio a Raffaella De Sciciolo, era la prof di matematica più amata: il mondo della scuola è in lutto (Di sabato 17 luglio 2021) ANCONA - Raffaella De Scisciolo, una delle prof più amate, se n'è andata a 94 anni. Docente alle medie Donatello, ha lasciato un'eredità inestimabile di conoscenza e un ricordo indelebile. 'Una ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 17 luglio 2021) ANCONA -De Scisciolo, una dellepiù amate, se n'è andata a 94 anni. Docente alle medie Donatello, ha lasciato un'eredità inestimabile di conoscenza e un ricordo indelebile. 'Una ...

Advertising

SenolBuyuk : RT @fragolinarossa8: ?°??°? #9luglio ?? •Non so come si ferma il dolore?? Dirti addio, cara @raffaella fa davvero tanto male•?? ????????… - AndreiAndrei63 : RT @fragolinarossa8: ?°??°? #9luglio ?? •Non so come si ferma il dolore?? Dirti addio, cara @raffaella fa davvero tanto male•?? ????????… - BasakaylaP : RT @NellettaAugustu: #RaffaellaCarrà Le stelle non si spengono mai.. Addio Raffaella ?? - ColinMartiniano : RT @NellettaAugustu: #RaffaellaCarrà Le stelle non si spengono mai.. Addio Raffaella ?? - CristiLoveBoy1 : RT @fragolinarossa8: ?°??°? #9luglio ?? •Non so come si ferma il dolore?? Dirti addio, cara @raffaella fa davvero tanto male•?? ????????… -