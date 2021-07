Zona gialla | Speranza | “Per colore regioni peserà di più tasso ricoveri”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Per un eventuale passaggio indi più ildei”. Ad affermarlo il ministro della Salute, Roberto, alla riunione organizzata dalla nuova presidenza slovena Ue con i ministri di Germania, Portogallo e Slovenia.. “In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione” contro il Covid, “è ragionevole che nei cambi die nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più ildi ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori”. Indice Rt sale a 0.91 In Italia l’indice Rt è a 0.91, in ...

L'indicatore dell'Altems: "Sardegna intra una o due settimane se non cambiano i parametri di contagi e ricoveri". L'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica ha realizzato un ...Leggi anche Nel Lazio la variante Delta sale al 57,1% e incombe la. Ecco cosa cambia Studenti italiani positivi al Covid bloccati in Grecia: in 15 isolati a Ios durante il viaggio dopo la ...Campania zona gialla? Per Vincenzo De Luca, "metà della responsabilità" sarebbe di Roberto Speranza e del commissario Francesco Paolo Figliuolo. Nel corso ...Per un eventuale passaggio in zona gialla "peserà di più il tasso dei ricoveri". Ad affermarlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla riunione ...