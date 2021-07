Una palestra per sole donne “contro il body shaming”: il femminismo è una miniera d’oro (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma 16 lug — La sta pubblicizzando come «la prima palestra per sole donne in Italia», ma sappiamo che non è esattamente così. Le strutture fitness dedicate esclusivamente alla popolazione femminile fanno capolino, da anni, in parecchie città italiane. Matteo Zorzato, ex atleta professionista di cultura fisica e vecchia volpe dell’imprenditoria veneta — sua è la startup di consegna a domicilio di frutta e verdura Ortago, nel solco del recente feticcio radical chic del chilometro zero — ha imparato la lezione del capitalismo in salsa arcobaleno e l’ha applicato alle istanze femministe. Ecco quindi che arriva la palestra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma 16 lug — La sta pubblicizzando come «la primaperin Italia», ma sappiamo che non è esattamente così. Le strutture fitness dedicate esclusivamente alla popolazione femminile fanno capolino, da anni, in parecchie città italiane. Matteo Zorzato, ex atleta professionista di cultura fisica e vecchia volpe dell’imprenditoria veneta — sua è la startup di consegna a domicilio di frutta e verdura Ortago, nel solco del recente feticcio radical chic del chilometro zero — ha imparato la lezione del capitalismo in salsa arcobaleno e l’ha applicato alle istanze femministe. Ecco quindi che arriva la...

