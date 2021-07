Tour de France 2021, Matej Mohoric trionfa in solitaria a Libourne (Di venerdì 16 luglio 2021) Lo sloveno Matej Mohoric coglie il suo secondo successo parziale al Tour de France 2021 imponendosi nella Mourenx – Libourne, diciannovesima tappa di quest’edizione della Grande Boucle. Al secondo posto si è piazzato il transalpino Christophe Laporte, mentre il danese Casper Pedersen è giunto terzo. Giornata tranquilla per la maglia gialla Tadej Pogacar, come era facilmente immaginabile. La corsa è stata molto movimentata sin dalle prime fasi e i corridori sono andati fortissimo. Dopo un lungo braccio di ferro tra il gruppo e gli uomini che desideravano andare in fuga, un plotone di venti ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Lo slovenocoglie il suo secondo successo parziale aldeimponendosi nella Mourenx –, diciannovesima tappa di quest’edizione della Grande Boucle. Al secondo posto si è piazzato il transalpino Christophe Laporte, mentre il danese Casper Pedersen è giunto terzo. Giornata tranquilla per la maglia gialla Tadej Pogacar, come era facilmente immaginabile. La corsa è stata molto movimentata sin dalle prime fasi e i corridori sono andati fortissimo. Dopo un lungo braccio di ferro tra il gruppo e gli uomini che desideravano andare in fuga, un plotone di venti ...

