Speranza “Per i colori delle Regioni più peso a tasso ospedalizzazione” (Di venerdì 16 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla riunione organizzata dalla nuova presidenza slovena con i ministri di Germania, Portogallo e Slovenia.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più ildirispetto agli altri indicatori”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, alla riunione organizzata dalla nuova presidenza slovena con i ministri di Germania, Portogallo e Slovenia.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

AnnalisaChirico : Non ho capito: per Speranza i ragazzi non vaccinati dovrebbero spendere 20€ di tampone ogni volta che vanno al bar?… - M5S_Europa : Dobbiamo usare ogni strumento legale per difendere i valori #UE in #Polonia e #Ungheria. Serve l'avvio di una proce… - fattoquotidiano : Speranza: “Siamo ancora dentro un’epidemia terribile. Guai a pensare che sia finita, crescita contagi per variante… - alessan21620483 : RT @EStradini: Ciao. Anche oggi niente foto per via del tempo Siamo sempre qui a chiedere pappe ?? o aiuti per le terapie ?? Grazie a ch… - Micolifrancesc6 : @Alessia_ing @BeholderITA Senti,..ale,..mi dici a che punto siamo con l inchiesta di bibbiano?consegneranno Zingare… -