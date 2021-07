Smartphone in classe, lo stop dei presidi: chi viene beccato con il cellulare durante la lezione può anche essere sospeso (Di venerdì 16 luglio 2021) stop al cellulare a scuola. Sia per studenti ma anche per gli insegnanti. I dirigenti scolastici promettono battaglia per la scuola post-DaD (ammesso che inizierà quest'epoca già il prossimo anno data la situazione incerta del covid che potrebbe costringere a ripensare i piani). E vogliono partire proprio dallo strumento simbolo che già prima della pandemia era al centro di grandi polemiche. Non tutti lo bandiscono in toto nelle aule ma le regole devono essere rispettate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 luglio 2021)ala scuola. Sia per studenti maper gli insegnanti. I dirigenti scolastici promettono battaglia per la scuola post-DaD (ammesso che inizierà quest'epoca già il prossimo anno data la situazione incerta del covid che potrebbe costringere a ripensare i piani). E vogliono partire proprio dallo strumento simbolo che già prima della pandemia era al centro di grandi polemiche. Non tutti lo bandiscono in toto nelle aule ma le regole devonorispettate. L'articolo .

