Sanità | Gruppo San Donato in missione in Kenya

Il dottor Kamel Ghribi, presidente di Gsd Healthcare Middle East e vice presidente del Gruppo San Donato, insieme a una delegazione composta tra gli altri dal dottor Francesco Galli, dal professor Gianvito Martino e dal dottor Massimo Tivegna, ha incontrato oggi, in occasione di una visita ufficiale di tre giorni in Kenya, il presidente Uhuru Kenyatta e il ministro della Salute Mutahi Kagwe. Temi centrali degli incontri sono stati la collaborazione in campo sanitario tra Italia e Kenya e lo sviluppo della Sanità nel Paese africano.

