QuakeCon 2021: torna l’evento di Bethesda, ecco date e programma! (Di venerdì 16 luglio 2021) Tramite comunicato stampa, Bethesda ha confermato le date e il programma del QuakeCon 2021, evento di nuovo in formato completamente digitale: torna il QuakeCon at Home A causa della pandemia da Coronavirus che sta vessando il mondo da un anno e mezzo a questa parte, ormai quasi tutti gli eventi dell’industria videoludica si sono reinventati diventando completamente digitali e utilizzando le piattaforme di Streaming più note sul mercato, YouTube e Twitch in primis. Così come lo scorso anno, insomma, torna il QuakeCon 2021 nella sua ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 16 luglio 2021) Tramite comunicato stampa,ha confermato lee il programma del, evento di nuovo in formato completamente digitale:ilat Home A causa della pandemia da Coronavirus che sta vessando il mondo da un anno e mezzo a questa parte, ormai quasi tutti gli eventi dell’industria videoludica si sono reinventati diventando completamente digitali e utilizzando le piattaforme di Streaming più note sul mercato, YouTube e Twitch in primis. Così come lo scorso anno, insomma,ilnella sua ...

Advertising

tuttoteKit : QuakeCon 2021: torna l'evento di #Bethesda, ecco date e programma! #QuakeCon2021 #QuakeConAtHome #tuttotek - GameXperienceIT : QuakeCon 2021 | QuakeCon at Home torna con dirette, aggiornamenti sui giochi Bethesda - gigibeltrame : QuakeCon 2021, torna l’evento Bethesda. Date e programma #digilosofia - SerialGamerITA : QuakeCon at Home torna con dirette, aggiornamenti sui giochi Bethesda, tornei, iniziative #bethesda #quakeconathome - zazoomblog : Fwd: Bethesda News: QuakeCon 2021 | QuakeCon at Home torna con dirette, aggiornamenti sui giochi Bethesda, tornei,… -