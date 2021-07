Peggiora l’epidemia in Italia | incidenza contagi e indice Rt in rapido aumento

Leggi su viagginews

(Di venerdì 16 luglio 2021)di Covid inRt in. Effetto della variante Delta. Cosa bisogna sapere. Come ogni venerdì, arrivano i dati sul monitoraggio settimanale deidella Cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. Purtroppo non sono dati buoni. Come era prevedibile, e come L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com