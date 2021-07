Napoli | ufficializzato lo staff tecnico di Spalletti

(Di venerdì 16 luglio 2021)- Attraverso una nota ufficiale ilha reso noto loche lavorerà con il nuovo allenatore partenopeo Luciano, già in ritiro a Dimaro - Folgarid per la preparazione ...

- Attraverso una nota ufficiale ilha reso noto lo staff tecnico che lavorerà con il nuovo allenatore partenopeo Luciano Spalletti , già in ritiro a Dimaro - Folgarid per la preparazione in vista della prossima stagione. Vice ...Questo è lo staff tecnico di Luciano Spalletti per la nuova stagione del2021/2022,dall' SSC: Vice allenatore: Marco Domenichini Collaboratore Tecnico: Daniele Baldini ...Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha ufficializzato i nomi di coloro che aiuteranno l’ex Inter e Roma in questo cammino. C’è il fedelissimo Marco Domenichini e torna Francesco Sinatti ...L'SSC Napoli, sul proprio sito ufficiale, formalizza lo staff tecnico di Luciano Spalletti. Arriva l'ufficialità dello staff tecnico di Luciano Spalletti.