Morta a 31 anni la controversa attrice, il suo corpo trovato in auto: “Si è suicidata” (Di venerdì 16 luglio 2021) Una notizia decisamente molto brutta ha visto come protagonista una controversa attrice. Il suo corpo è stato trovato senza vita all’interno di un’automobile e l’ipotesi che sta emergendo è di quelle davvero drammatiche. Stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine, sul suo cadavere è stata trovata una ferita da arma da fuoco. Si è in attesa degli esami dell’autopsia per cercare di comprendere cosa sia effettivamente successo, ma c’è una pista ben definita che le autorità stanno seguendo. Infatti, si sta indagando per un possibile suicidio della donna, che aveva 31 ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Una notizia decisamente molto brutta ha visto come protagonista una. Il suoè statosenza vita all’interno di un’mobile e l’ipotesi che sta emergendo è di quelle davvero drammatiche. Stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine, sul suo cadavere è stata trovata una ferita da arma da fuoco. Si è in attesa degli esami dell’psia per cercare di comprendere cosa sia effettivamente successo, ma c’è una pista ben definita che lerità stanno seguendo. Infatti, si sta indagando per un possibile suicidio della donna, che aveva 31 ...

