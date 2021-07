Messa: “Green pass nelle università non si può introdurre in maniera obbligatoria” (Di venerdì 16 luglio 2021) "Per quanto riguarda la vaccinazione del personale docente universitario non abbiamo dati, li stiamo raccogliendo, c'è stata un'adesione importante non solo del personale, dei professori, ma anche dei ricercatori, degli specializzandi, del personale tecnico amministrativo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 luglio 2021) "Per quanto riguarda la vaccinazione del personale docente universitario non abbiamo dati, li stiamo raccogliendo, c'è stata un'adesione importante non solo del personale, dei professori, ma anche dei ricercatori, degli specializzandi, del personale tecnico amministrativo". L'articolo .

Advertising

adrianobiondi : Ministra Messa dice a Fanpage che non è pensabile #GreenpassObbligatorio per Università, ma che si può ragionare su… - glooit : La ministra Messa: “Ragioniamo su green pass per studenti e docenti, Università tornerà in presenza” leggi su Gloo… - Giancarlo_211 : @GiorgiaMeloni Esatto, libertà individuale. E la mia libertà è messa in pericolo da chi rifiuta il vaccino. Sì, uti… - RobertoAli20 : @christian_fsi In tutto questo la costituzione messa in soffitta... Dall'art 1 al 32 , cancellati letteralmente .… - Damiano__89 : RT @marifcinter: Dal Pino: 'La nostra richiesta è fortissima. Vogliamo pubblico con green pass al 100% e chiediamo di essere parte del prog… -

Ultime Notizie dalla rete : Messa Green Università, ministra Messa: “Da settembre in presenza, possibile green pass per studenti e docenti” Fanpage.it Scuola, il parere del Cts per settembre: niente distanziamento per gli alunni già vaccinati Il Comitato tecnico scientifico è favorevole ad eliminare il distanziamento tra gli studenti vaccinati nelle scuole. Dovranno avere il Green pass.

Con la digitalizzazione cambiano anche le aspettative dei cittadini Le nuove aspettative dei cittadini Attrezzare e mettere in moto questa macchina richiede di riflettere su nuove aspettative dei cittadini che mettono al centro credibilità ... si è cercato di rendere ...

Il Comitato tecnico scientifico è favorevole ad eliminare il distanziamento tra gli studenti vaccinati nelle scuole. Dovranno avere il Green pass.Le nuove aspettative dei cittadini Attrezzare e mettere in moto questa macchina richiede di riflettere su nuove aspettative dei cittadini che mettono al centro credibilità ... si è cercato di rendere ...