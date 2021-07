(Di venerdì 16 luglio 2021) Venerdì 16 luglio, in prima serata su Canale 5, quarto e penultimo appuntamento con “– Sezione Scomparsi“. Lafirmata Mediaset vede al centrostoria Elio), un investigatore dal passato misterioso e dall’altrettanto misteriosa qualifica, che viene destinato dal Prefetto di Genova Attilio De Prà (Bebo Storti) alla guida di una piccola task force per risolvere i casi di persone scomparse., cosa succede nella? Riva vuole mostrare a sua figlia Martina il suo ...

Advertising

statodelsud : Masantonio-Sezione scomparsi: le anticipazioni della quarta puntata - Pino__Merola : Masantonio-Sezione scomparsi: le anticipazioni della quarta puntata - bubinoblog : MASANTONIO: QUARTA E PENULTIMA PUNTATA DELLA SERIE CON ALESSANDRO PREZIOSI - fanpageAP : RT @fictionmediaset: Stasera su #Canale5 ci aspetta l'incredibile quarta puntata di #Masantonio sezione scomparsi Da non perdere ?? #Alessa… - Andrea90724522 : RT @fictionmediaset: Stasera su #Canale5 ci aspetta l'incredibile quarta puntata di #Masantonio sezione scomparsi Da non perdere ?? #Alessa… -

Ultime Notizie dalla rete : MASANTONIO QUARTA

Comincia così lapuntata di- Sezione scomparsi , la serie di Canale 5 con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi , che ha per protagonista un detective scontroso e taciturno che ...... ma dicategoria. Il finale è totalmente pianeggiante. 16.15 TOUR ALL'ARRIVO/ 17.4O TOUR ... IT 20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà 21.20- SEZIONE SCOMPARSI Fiction I3 Tv con Alessandro ...Masantonio – Sezione scomparsi: trama e cast della quarta puntata del 16 luglio 2021, le anticipazioni nel dettaglio. Scopri di più, le info ...Masantonio - Sezione scomparsi streaming e diretta tv: dove vedere la fiction in onda stasera - 16 luglio 2021 - alle ore 21,25. Le info ...