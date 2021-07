Marvel, Kevin Feige: "Il Multiverso sta arrivando, e in grande stile" (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato l'arrivo in grande stile del Multiverso nel MCU: ecco quali sono state le sue parole. Ormai è da tempo che i fan attendono di vedere come verrà sviluppato il Multiverso nel Marvel Cinematic Universe, e con i più recedenti televisivi e cinematografici, sembra proprio che non ci si risparmierà affatto al riguardo, come ha affermato anche Kevin Feige in una recente intervista. Sebbene fosse chiaro a tutti già da un pezzo che era questa la direzione verso cui si ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Presidente e CCO deiStudiosha confermato l'arrivo indelnel MCU: ecco quali sono state le sue parole. Ormai è da tempo che i fan attendono di vedere come verrà sviluppato ilnelCinematic Universe, e con i più recedenti televisivi e cinematografici, sembra proprio che non ci si risparmierà affatto al riguardo, come ha affermato anchein una recente intervista. Sebbene fosse chiaro a tutti già da un pezzo che era questa la direzione verso cui si ...

