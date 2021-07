Investita da un'auto mentre attraversa la strada: disabile in carrozzina finisce in ospedale a Sarno (Di venerdì 16 luglio 2021) Paura, oggi, a Sarno , dove una disabile in carrozzina è stato travolto da un'automobile mentre attraversava la strada in Piazza Marconi . I soccorsi Tempestivo l'intervento dei passanti che hanno ... Leggi su salernotoday (Di venerdì 16 luglio 2021) Paura, oggi, a, dove unainè stato travolto da un'mobileva lain Piazza Marconi . I soccorsi Tempestivo l'intervento dei passanti che hanno ...

Advertising

salernotoday : Investita da un'auto mentre attraversa la strada: disabile in carrozzina finisce in ospedale a Sarno… - TelemiaLaTv : Tragedia a Soverato, muore sul colpo una 53enne investita all’alba da un’auto - pillamaro : (Tragico incidente: muore sul colpo donna 53enne investita all’alba da un’auto) è stato pubblicato su… - calabrianewsit : #Soverato, 53nne travolta da un'auto: muore per le gravi ferite riportate - - VTrend_it : Pontedera, investita da un’auto sulle strisce: donna muore in ospedale -