Interspac | crescono le adesioni | partecipano Toscani | Altobelli | Nicola Savino e Rudy Zerbi

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 luglio 2021)le, la società presieduta da Carlo Cottarelli nata come iniziativa per venire in sostegno della società interista. “Ho partecipato al sondaggio e aderito all’iniziativa dell’azionariato popolare perché essere interisti è un’appartenenza artistica” ha detto Oliviero, che ha invitato tutti a compilare il questionario. Oltre a lui anche Alessandro Spilloinsieme a, il quale ha dichiarato che “al di là del tifo calcistico c’è l’idea affascinante dell’azionariato ...