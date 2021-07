Il focolaio di Roma partito da un pub che trasmetteva Belgio-Italia (Di venerdì 16 luglio 2021) L’Europa sta facendo, da giorni, i conti con l’euforia calcistica. Euro 2020 rimarrà per sempre nella storia del calcio Italiano, ma quella gioia e quelle aspettative stanno presentando un saldo molto salato in termini di contagi. Mentre la curva epidemiologica cresce esponenzialmente da Nord a Sud, nella capitale c’è grande apprensione per un focolaio Roma scoppiato nei giorni successivi alla vittoria contro in Belgio dello scorso 2 luglio. Nel giro di pochi giorni, infatti, la Asl 3 della Città Eterna ha visto la nascita di un vero e proprio cluster. focolaio Roma, 91 positivi dopo aver ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) L’Europa sta facendo, da giorni, i conti con l’euforia calcistica. Euro 2020 rimarrà per sempre nella storia del calciono, ma quella gioia e quelle aspettative stanno presentando un saldo molto salato in termini di contagi. Mentre la curva epidemiologica cresce esponenzialmente da Nord a Sud, nella capitale c’è grande apprensione per unscoppiato nei giorni successivi alla vittoria contro indello scorso 2 luglio. Nel giro di pochi giorni, infatti, la Asl 3 della Città Eterna ha visto la nascita di un vero e proprio cluster., 91 positivi dopo aver ...

