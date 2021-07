Green pass, le ipotesi dai trasporti agli stadi. Maggioranza divisa su bar e ristoranti (Di venerdì 16 luglio 2021) «Abbiamo test su treni e aerei Covid free, analizzeremo le varie possibilità e sono sicuro che troveremo un equilibrio», dice il ministro Giovannini Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 16 luglio 2021) «Abbiamo test su treni e aerei Covid free, analizzeremo le varie possibilità e sono sicuro che troveremo un equilibrio», dice il ministro Giovannini

Advertising

NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - RobertoBurioni : Nella discussione sull'obbligo vaccinale e sul green pass ricordiamo un dato OGGETTIVO: la vaccinazione rende il va… - zazoomblog : Green pass le ipotesi dai trasporti agli stadi. Maggioranza divisa su bar e ristoranti - #Green #ipotesi… - Anonymus711 : RT @byoblu: 'Quello che sta accadendo con il green pass ci porta verso una deriva che mette a rischio le nostre istituzioni liberal-democra… -