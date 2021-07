Giulia Provvedi si rompe un dente realizzando un video ironico (Di sabato 17 luglio 2021) Giulia Provvedi del duo delle Donatella si è rotta un dette durante la realizzazione di un video “ironico” per il suo pubblico di Instagram. Al grido di “LA MIA SITUAZIONE SENTIMENTALE DEL 2021 IN UN video“, l’ex gieffina si è lasciata immortalare mentre saltellava per la spiaggia con una bottiglia di birra in mano. Durante la corsetta la cantante è scivolata e si è sbattuta la punta della bottiglia di vetro sull’incisivo, rompendolo. Il risultato? Eccolo: La Donatella bionda è da tempo single dopo aver rotto col fidanzato Pierluigi Gollini, il calciatore con cui stava quando era al ... Leggi su biccy (Di sabato 17 luglio 2021)del duo delle Donatella si è rotta un dette durante la realizzazione di un” per il suo pubblico di Instagram. Al grido di “LA MIA SITUAZIONE SENTIMENTALE DEL 2021 IN UN“, l’ex gieffina si è lasciata immortalare mentre saltellava per la spiaggia con una bottiglia di birra in mano. Durante la corsetta la cantante è scivolata e si è sbattuta la punta della bottiglia di vetro sull’incisivo,ndolo. Il risultato? Eccolo: La Donatella bionda è da tempo single dopo aver rotto col fidanzato Pierluigi Gollini, il calciatore con cui stava quando era al ...

