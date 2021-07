Firenze, sciopero generale 19 luglio per Gkn: Confindustria chiede ai sindacati atto simbolico (Di venerdì 16 luglio 2021) Maurizio Bigazzi scrive: «Non trasformiamo lo sciopero di solidarietà ai lavoratori della GKN in un boomerang per le imprese della città metropolitana fiorentina, già duramente provate dagli aggravi economici e competitivi della pandemia. Mi appello al senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali, affinché mettano in atto una azione simbolica che non paralizzi le imprese» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 luglio 2021) Maurizio Bigazzi scrive: «Non trasformiamo lodi solidarietà ai lavoratori della GKN in un boomerang per le imprese della città metropolitana fiorentina, già duramente provate dagli aggravi economici e competitivi della pandemia. Mi appello al senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali, affinché mettano inuna azione simbolica che non paralizzi le imprese» L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze, sciopero generale 19 luglio per Gkn: Confindustria chiede ai sindacati atto simbolico - capand69 : RT @GonnelliLuca: PD in prima fila sulle barricate ???? Gkn, lo sciopero si allarga e diventa regionale - GonnelliLuca : PD in prima fila sulle barricate ???? Gkn, lo sciopero si allarga e diventa regionale - cgiltoscana : ?? Lunedì 19 luglio sciopero generale a #Firenze, con manifestazione dalle 9 in piazza Santa Croce: lo proclamano… - filctemcgil : RT @CgilFirenze: Istituto De Angeli (Reggello), oggi sciopero di 4 ore. La Filctem Cgil Firenze: “Servono garanzie sul futuro dello stabili… -