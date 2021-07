(Di venerdì 16 luglio 2021) . La conduttrice avrebbe dovuto avere un programma tutto suo Periodo caldo questo in tutti i sensi. Al di là del riferimento meteorologico si fa riferimento alle decisioni riguardanti la Tv e la definizione dei palinsestiprossima stagione. In estate si compilano le caselle autunnali ed L'articolo proviene da Inews.it.

PsicopaticoF : La bellissima Elena Santarelli ??

Elena Santarelli, sfumata la conduzione di Check - Up: la Rai ha scelto Luana Ravegnini Durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2021/22 è stato annunciato il grande ritorno in Tv del programma ...Elena Santarelli, decisione sorprendente della Rai: nessuno lo immaginava. La conduttrice avrebbe dovuto avere un programma tutto suo ...Elena Santarelli, sfumata la conduzione di Check Up: la Rai ha scelto Luana Ravegnini Durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2021/22 è stato ...