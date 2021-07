Djokovic ai Giochi: "Mi unirò con orgoglio al team Serbia" (Di venerdì 16 luglio 2021) Novak Djokovic ha sciolto le riserve e ha confermato la sua partecipazione ufficiale ai Giochi di Tokyo 2020 (23 luglio - 8 agosto). Il numero uno del tennis mondiale, vincitore delle tre prove dello ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Novakha sciolto le riserve e ha confermato la sua partecipazione ufficiale aidi Tokyo 2020 (23 luglio - 8 agosto). Il numero uno del tennis mondiale, vincitore delle tre prove dello ...

Advertising

Gazzetta_it : Djokovic dice sì ai Giochi: 'Orgoglioso di fare i bagagli per Tokyo' #Tokyo2020 - Quotidianinet : Djokovic dice sì ai Giochi: 'Orgoglioso di fare i bagagli per Tokyo' - infoitsport : Djokovic dice sì ai Giochi: 'Orgoglioso di fare i bagagli per Tokyo' - FrancescoMenegh : RT @Gazzetta_it: Djokovic dice sì ai Giochi: 'Orgoglioso di fare i bagagli per Tokyo' #Tokyo2020 - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Giochi di Tokyo, Djokovic ha detto sì: «Ci sarò, mi unirò con orgoglio al Team Serbia» -