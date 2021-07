(Di venerdì 16 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) –inin 18 Regioni e in tutte le fasce d’età, ma principalmente nel gruppo 10-29 anni negli ultimi 7 giorni. “La situazione europea mostra parti del continente dove la circolazione del virus è particolarmente intensa. Colpiscono i dati della Spagna, dell’Olanda, Cipro e Creta dove il colore si sta rapidamente scurendo. Anche l’Italia comincia a muoversi: isono inin 18 regioni e sono 2.267 i numeri dei comuni con almeno un caso nelle ultime due settimane”, ha dichiarato il portavoce del Cts e presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, presentando in ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, aumentano contagi tra i giovani, spesso asintomatici #Covid - NicolaPorro : Il conteggio dei morti di Covid? Nuovo incredibile mistero: l’Avvocatura dello Stato contraddice l’Iss... leggete q… - SkyTG24 : Covid, monitoraggio Iss: l'Rt sale a 0,91 e aumenta l'incidenza settimanale - IlModeratoreWeb : Covid, Iss “Casi in aumento soprattutto tra i giovani” - - NoveseM : RT @Jakomaxxx: @LucaBizzarri Vero. Però l'argomentazione 'salvare anche loro' non calza. Dati ISS, il 95% dei contagiati ha al massimo sint… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Iss

Sky Tg24

Lo ha detto Silvio Brusaferro, Presidenteaprendo la conferenza stampa sull'analisi dei dati di monitoraggio regionale della Cabina di Regia.Monitoraggioe indice Rt 0.91/ Video Rezza "Vacciniamo giovani per fermare" CASSESE E LA MAGISTRATURA POLITICIZZATA C'è quindi un " chiaro squilibrio tra domanda e offerta di giustizia " ...ROMA (ITALPRESS) – Casi in aumento in 18 Regioni e in tutte le fasce d’età, ma principalmente nel gruppo 10-29 anni negli ultimi 7 giorni. “La situazione europea mostra parti del continente dove la ci ...Lo ha riferito il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale Covid della Cabina di regia.