Covid, igienisti a Speranza: "Usare J&J in persone difficili da raggiungere" (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - "Sentiamo fortemente l'esigenza di un parere unico a livello nazionale per l'utilizzo del vaccino" anti-Covid di "Janssen (Johnson&Johnson) per tutti i casi in cui è difficile raggiungere i soggetti per la seconda dose, ad esempio homeless o marittimi". In questo modo, se ricevessero un vaccino monodose, queste persone difficili da raggiungere non avrebbero bisogno di un richiamo. E' la richiesta rivolta al ministro Roberto Speranza da Antonio Ferro, presidente della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), impegnata ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - "Sentiamo fortemente l'esigenza di un parere unico a livello nazionale per l'utilizzo del vaccino" anti-di "Janssen (Johnson&Johnson) per tutti i casi in cui è difficilei soggetti per la seconda dose, ad esempio homeless o marittimi". In questo modo, se ricevessero un vaccino monodose, questedanon avrebbero bisogno di un richiamo. E' la richiesta rivolta al ministro Robertoda Antonio Ferro, presidente della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), impegnata ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid igienisti Terni, innovazioni tecnologiche in chirurgia maxillo - facciale Dopo mesi di FAD dovuti all'emergenza sanitaria Covid - 19, si è tornati infatti in presenza con un ... medici chirurghi, odontoiatri, infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica e igienisti ...

Chirurgia maxillo - facciale: un convegno sulle innovazioni tecnologiche Dopo mesi di FAD dovuti all'emergenza sanitaria Covid - 19, si torna infatti in presenza con un ... medici chirurghi, odontoiatri, infermieri, TSRM e igienisti dentali (n° 6 crediti ECM). È gratuito ed ...

La partita della prevenzione della salute convocando Insigne, Ibrahimovic, Lukaku e Ronaldo Credo che, come non è possibile estrapolare l’apporto di ciascun calciatore dalla propria squadra solo con lo sguardo rivolto alla percentuale del budget, così debba essere anche per il Dipartimento d ...

