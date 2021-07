Costiera Amalfitana | autogru si ribalta | due operai coinvolti

(Di venerdì 16 luglio 2021) Grave incidente in. Unsi èto, con dueche sono stati sbalzati dal veicolo. Grave incidente avvenuto oggi sulla(Pixabay)Un grave incidente è accaduto oggi pomeriggio in, sul tratto che collega Minori e Maiori. Dueerano al lavoro su unper visionare e mettere in sicurezza un tratto di strada. All’improvviso l’si èta, sbalzando i lavoratori dal mezzo. Leggi ...

Advertising

legal_linx : RT @ItalyInTheHeart: ???? Conca dei Marini, Costiera Amalfitana, Salerno, Campania ?? @show_loce_be_happy #concadeimarini #costieraamalfitana… - agoranews_zine : COSTIERA AMALFITANA: I LUOGHI PIU’ INEDITI DA VISITARE - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Si ribalta autogru sulla statale 163 Amalfitana, grave 30enne - SkyTG24 : Si ribalta autogru sulla statale 163 Amalfitana, grave 30enne - vanishingechoes : RT @ItalyInTheHeart: ???? Conca dei Marini, Costiera Amalfitana, Salerno, Campania ?? @show_loce_be_happy #concadeimarini #costieraamalfitana… -

Ultime Notizie dalla rete : Costiera Amalfitana

... "Complimenti a chi ha fatto una cosa del genere" Una pagina Instagram chiamata "Filippolindt_e_mela" ha raccontato uno sconcertante accaduto avvenuto a Maiori,. Per la precisione ...La conduttrice, che ha raccolto un pubblico 'social' pari ad oltre 1 milione di seguaci , non perde l'occasione per condividere i momenti salienti del proprio soggiorno nella. ...Un grave incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio intorno alle 14 sulla strada statale 163 Amalfitana, nel tratto tra Maiori e Minori. Un'autogru, impegnata in lavori di manutenzione, si ...Caterina Balivo in vacanza nella sua terra, la Costiera Amalfitana, è uno spettacolo della natura col suo bikini giallo che le sta d'incanto.