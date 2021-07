Calciomercato Napoli | Insigne via subito | distanza sul rinnovo

Leggi su vesuvius

(Di sabato 17 luglio 2021) Lorenzopuòandare via daldurante questa finestra di. Ancora troppe distanze sul: cosa succede. Ildi Lorenzoancora in stand-by (via Getty Images)Fresco vincitore di Euro 2020, Lorenzodovrà adesso guardare al futuro, con ilpronto a scaricarlo durante questa finestra di. Aurelio De Laurentiis non sarebbe pronto a discutere su una cifre maggiori rispetto a quelle attuali, proprio a causa della sua volontà ...