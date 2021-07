Burberry | maggior successo tra i giovani fa aumentare le vendite

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) –, maison del lusso britannica, ha registrato entrate retail pari a 479 milioni di sterline (circa 560 milioni di euro) per le 13 settimane fino al 26 giugno. Lecomparabili sono risultate in aumento del 90% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2019. “Abbiamo iniziato in modo eccellente il nuovo anno fiscale – ha commentato il CEO uscente Marco Gobbetti – Lea prezzo pieno sono aumentate poiché le nostre collezioni e le nostre campagne hanno attirato nuovi clienti di lusso piùverso il marchio. Abbiamo visto una forte crescita ...