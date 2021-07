Boxe, Mattia Faraoni vs Francesco Versaci stasera in tv: data, orario e streaming (Di venerdì 16 luglio 2021) È arrivato il momento della verità. Mattia Faraoni proverà a strappare la cintura di campione italiano dei pesi cruiser a Francesco Versaci. Nella cornice del ‘Comunale’ di Ladispoli, la riunione (che coinvolgerà anche il match valido per il titolo mediterraneo Supergallo tra Christopher Mondongo e Marvin Callea) avrà inizio alle 20:00 di venerdì 16 luglio. Il match tra Versaci e Faraoni dovrebbe avere luogo intorno alle 22:00 – 22:30 e potrà essere seguito sull’applicazione “FL Sport”. Dopo le polemiche legate al pari tecnico nel match di marzo, ora sarà il ring a parlare. E intanto ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) È arrivato il momento della verità.proverà a strappare la cintura di campione italiano dei pesi cruiser a. Nella cornice del ‘Comunale’ di Ladispoli, la riunione (che coinvolgerà anche il match valido per il titolo mediterraneo Supergallo tra Christopher Mondongo e Marvin Callea) avrà inizio alle 20:00 di venerdì 16 luglio. Il match tradovrebbe avere luogo intorno alle 22:00 – 22:30 e potrà essere seguito sull’applicazione “FL Sport”. Dopo le polemiche legate al pari tecnico nel match di marzo, ora sarà il ring a parlare. E intanto ...

