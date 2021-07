Bergamotto | benefici | proprietà e utilizzi

Leggi su dilei

(Di venerdì 16 luglio 2021) Cos’è Ilè il frutto di Citrus bergamia, specie appartenente alla famiglia delle Rutaceae e coltivata principalmente in Calabria, America meridionale e Costa d’avorio. Il genere Citrus di cui fa parte ilsono chiamate comunemente agrumi e includono limone, arancio amaro e dolce, pompelmo, mandarino e altri alberi da frutto. Si tratta di specie originarie dell’Asia orientale che si sono naturalizzate in varie zone del Mediterraneo, caratterizzate da belle foglie lucide, ovali e verde brillante e da fiori bianchi e purpurei intensamente profumati. I frutti, quasi sempre commestibili, sono commercializzati freschi e usati per per la ...