Atp Bastad 2021 | programma e orari di sabato 17 luglio con Ruud

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il, glie l’ordine di gioco dell’Atp 250 di, per quanto riguarda la giornata di17. Yannick Hanfmann e Federico Coria apriranno le danze sul centrale, per la prima semifinale di giornata in singolare; a seguire, di scena lo scontro tra Casper, testa di serie numero 1, e uno tra Roberto Carballes Baena e Norbert Gombos. A chiudere ilsaranno Cuevas/Martin e Arends/Pel, per l’attesa finale di doppio del torneo svedese. CENTRE COURT dalle ore 13.00 – Hanfmann vs Coria a seguire – (1) ...